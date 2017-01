Tendenze capelli 2017, regna il castano: chocolat mauve, tiger eye e moka

Quali sono le tendenze capelli per il 2017? Se per ciò che concerne i tagli vi abbiamo già svelato il grandissimo trend Ob Swag, è tempo di guardare alle tonalità più gettonate del nuovo anno. Le teste variopinte hanno ormai i minuti contati; le star in primis hanno “messo la testa a posto”.

Largo al castano: sempre portabile, adeguato a ogni occasione, elegante e declinabile su qualunque tipologia di incarnato. Ed è proprio questa la grande forza di tale nuance, la facoltà di valorizzare e adattarsi ad ogni fisionomia. Il segreto, però, c’è. Infatti sono tantissime le proposte di gradazioni e sfumature differenti; potremmo davvero dire che sarà l’anno delle 50 sfumature di castano.

Se il moka – intenso e conturbante – è perfetto sulle mediterranee, con la sua facoltà di indurire i lineamenti – come ha scelto Eva Longoria – per le donne con un incarnato meno deciso e scuro è incantevole il tiger eye. Jessica Biel e Jessica Alba sono l’esempio perfetto del trionfo di questo colore: una via di mezzo fra castano e biondo caldo movimentato da riflessi miele e caramello, ispirato proprio alla celebre pietra che porta il nome “occhio di tigre”. Altro trend apprezzatissimo è il chocolate mauve: castano con riflessi malva. Provare per credere.