Tendenze capelli 2017 primavera: i tagli più glamour delle top [FOTO]

Con l’avvicinarsi dell’inizio di marzo e l’arrivo della bella stagione siete alla ricerca per scoprire i tagli più in voga delle tendenze capelli 2017 primavera? A lanciare i più interessanti sono state certamente le top model più famose del momento, da Gigi Hadid a Kendall Jenner che, alle sfilate delle varie settimane della moda a cui stanno partecipando, sfoggiano acconciature e tagli di tendenza. Ecco le pettinature che saranno dei veri e propri must have con la prossima primavera.

A chi ispirarsi per la scelta di un nuovo taglio secondo le tendenze capelli 2017 primavera se non alle top model del momento? Impossibile, per chi ha i capelli lunghi, non prendere ispirazione dal mosso un po’ disordinato di Gigi Hadid che non rinuncia più alla riga in mezzo, vero must have già da qualche stagione. La vera sorpresa di questi giorni è stata però quella di Kendall Jenner che alla New York Fashion Week 2017 ha sfoggiato un bob lungo, dando l’addio alla sua chioma oltre le spalle. Riga in mezzo anche per lei, capelli perfettamente pari, quasi geometrici: un vero trend da non perdere se vorrete essere in linea con le tendenze capelli 2017 primavera.

Eppure c’è un altro must have di stagione che è assolutamente da provare se non apprezzate particolarmente la riga in mezzo. Si tratta infatti della frangia, lunga fin quasi agli occhi, un po’ sfilacciata e rock come quella sfoggiata da Alessandra Ambrosio. Un “accessorio” perfetto sia per i tagli lunghi che per quelli medio-corti. E per quel che riguarda le acconciature più in voga tra le tendenze capelli 2017 primavera? Per le ragazze dalla chioma lunga non può assolutamente mancare la coda, alta o bassa che sia, esattamente come quella sfoggiata a New York da Karlie Kloss.

