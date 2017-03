Tendenze capelli 2017 primavera: i nuovi tagli più irriverenti delle star [FOTO]

Con l’inizio della bella stagione sono diverse le star che hanno deciso di cambiare look e non lo hanno fatto passando inosservate. Non solo Kristen Stewart con il proprio taglio irriverente si è fatta notare: cantanti, attrici, modelle hanno scelto per il proprio look quanto c’era di più sopra le righe tra le tendenze capelli 2017 di primavera. Di grande effetto ad esempio il nuovo pixie cut con ciuffo imponente che Katy Perry ha scelto di sfoggiare in questo periodo; la sua chioma è stata rasata sulla nuca e lateralmente per lasciare solo un lungo ciuffo sugli occhi tinto di biondo.

I WASNT READY TILL NOW Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 2 Mar 2017 alle ore 17:26 PST

Eppure non è stata la sola a sorprendere i propri fan; dopo anni l’attrice Nina Dobrev, conosciuta dagli amanti di serie tv per l’interpretazione di Elena Gilbert in The Vampire Diaries, ha detto addio alla sua lunga chioma castana e ha optato per uno dei tagli più alla moda delle tendenze capelli 2017 di primavera, il bob medio corto. Per lei una chioma ricca e vaporosa resa ancora più accattivante dalla scelta del mosso.

HAPPY BIRTHDAY ADAM!!! Un post condiviso da Nina Dobrev (@nina) in data: 10 Feb 2017 alle ore 17:00 PST

Eppure a sorprendere tutti ancora una volta è stata certamente Cara Delevingne. La nota modella e attrice infatti si è lasciata sedurre dall’argento e ha abbandonato (almeno per ora) la sua chioma bionda. Un scelta irriverente ma di grande tendenza soprattutto perché si tratta di una colorazione realizzata su uno dei tagli più alla moda del momento, il bob corto.

Foto in copertina: Cara Delevingne