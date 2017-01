Tendenze capelli 2017: flat waves è il top trend

Fra le tendenze capelli 2017 uno dei trend assoluti saranno le onde piatte, fra i must have primaverili. Ribattezzate flat waves sono onde delicate, leggere, dall’effetto molto naturale. Il 2017 premierà infatti l’effetto “naturale” per le chiome, come hanno già testimoniato i look da passerella.

Sono perfetti sui tagli medio-lunghi ma, in genere, si prestano a valorizzare qualunque viso, proprio per la loro delicatezza. “I capelli mossi con le flat waves stanno bene a tutte ma, in particolare, alle donne che non hanno né capelli lisci come spaghetti né capelli troppo mossi. In questo modo si dà più vigore alla chioma” spiega a Vanity Fair Matteo Modola, trainer e affiliato Jean Louis David.

Come realizzarle anche da sole? “Non sono complicatissime. Il modo più semplice per realizzare le flaves prevede l’uso di una piastra tubolare. Suggeriamo, prima di procedere, di applicare sulle lunghezze un prodotto ad hoc con proprietà termo-protettive. Quando si utilizza la piastra, i capelli devono essere perfettamente asciutti e non devono essere presenti né olii, né schiume, né altri prodotti in cera. Per realizzare le flaves, dividete i capelli in larghe ciocche, passatele nella piastra tubolare e, alla fine, muovete in tutto con le mani e fissate con la lacca” questi i preziosi consigli di Modola.