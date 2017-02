Tendenze capelli 2017 corti: pixie e bob con frangia i trend da provare

In vista della bella stagione quali saranno le tendenze capelli 2017 corti da provare assolutamente? Quali i tagli più in voga per le ragazze che amano i capelli corti, pratici e originali? Tra i tagli più alla moda per la prossima Primavera Estate 2017 rimangono senza ombra di dubbio il pixie e il bob con frangia che può essere portato estremamente corto oppure più lungo e tendente ad un taglio di capelli medio. Vediamo però più nel dettaglio come verranno portati nella stagione calda questi due tagli must have delle tendenze capelli 2017 corti.

=> Sarà il castano in tutte le sue tonalità il colore must have della prossima stagione calda!

Si parte dal pixie, che non è semplicemente un taglio corto bensì un cortissimo; questo tipo di acconciatura infatti è molto maschile ma con un ciuffo importante mette in risalto gli occhi e accentua la sensualità dello sguardo. A vostro piacere se portarlo con la riga di lato oppure con tutta la chioma verso l’alto, molto rock e pratico durante la bella stagione. Il colore perfetto da abbinare per la Primavera Estate a questo taglio delle tendenze capelli 2017 corti è certamente il biondo platino.

Nuovo taglio per me… Vi piace ? Un post condiviso da Alice Sabatini (@alice.sabatini) in data: 8 Feb 2017 alle ore 14:18 PST

In alternativa per le ragazze che non sono pronte ad un taglio così radicale c’è sempre il bob con frangia che dalla passata stagione rimane saldamente ai primi posti in fatto di gradimento tra i tagli delle tendenze capelli 2017 corti. Benché esistano numerosissime versioni di questo taglio, per la prossima Primavera Estate dovrà essere per forza estremamente sfilacciato, cortissimo ma soprattutto accompagnato da un’importante frangia che arrivi fin quasi sopra gli occhi. Pratico da gestire ma estremamente femminile e fashion: da provare assolutamente visto che va d’accordo praticamente con qualsiasi colore di capelli.

Credit Foto: @taylorswift / Instagram