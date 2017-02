Tendenze capelli 2017 colori: nuovo trend per le castane, ecco il golden brown

Dalla top model Gisele Bundchen a star di fama internazionale come Eva Longoria e Jennifer Lopez sono rimaste affascinate da uno dei colori delle tendenze capelli 2017 più interessanti dell’ultima stagione: il golden brown. Se è certo infatti che il castano, in ogni sua sfumatura, dal moka al tiger eye fino al chocolate mauve, è il colore must have di stagione, certo è anche che il golden brown è tra i più facili da fare e mantenere e soprattutto ha un effetto sulla chioma assolutamente da diva. Vediamo quindi come è possibile realizzarlo sulla propria capigliatura e che tipo di effetto dà.

Realizzare il golden brown, tra i colori must have delle tendenze capelli 2017, è davvero molto semplice. Per ottenerlo sulla propria chioma infatti è sufficiente chiedere al proprio parrucchiere di fiducia di schiarire di una mezza tonalità o più la propria chioma castana. Mantenerlo poi è molto semplice poiché, grazie alle sfumature e ai riflessi, la ricrescita non si nota.

L’effetto del golden brown è molto variabile poiché dipende da che tipo di colore della chioma si parte e di quante tonalità è stata schiarita. Ad ogni modo questo colore delle tendenze capelli 2017 dovrebbe manifestarsi come un castano chiaro ricco di riflessi dorati che si vedono in particolar modo con la luce naturale.

