Tendenze capelli 2017: arriva il Pixie Cut che sarà il must della Primavera-Estate (foto)

Quali saranno le tendenze capelli della primavera estate 2017? Vi avevamo già preparate al fatto che i tagli medio corti, rigorosamente scalati, sarebbero stati di gran moda. Adesso si definisce con un nome specifico il look più gettonato dalle dive e attrici: si tratta del Pixie Cut. Una sorta di caschetto molto corto, a scodella, che può essere reinterpretato in diverse varianti a seconda delle esigenze del viso.

La forza di questa acconciatura risiede nel fatto che possa assumere svariate “sembianze”, da quelle più rock e aggressive all’ordinato bon ton. E’ possibile anche valorizzare il mosso naturale lasciando una scalatura morbida che incornici il viso con naturalezza. Michelle Williams è una vera fan di questo taglio e lo propone in varie declinazioni: da quella ordinata e pettinata per le occasioni ufficiali a quella scompigliata e sfrangiata per le campagne di moda. Claudia Pandolfi, Arisa, Anna Hathaway sono l’esempio di tutte le reinterpretazioni possibili di questo taglio sbarazzino ma chic.

Se state pensando che questo look non vi starà bene siete in errore, la sua forza è proprio la possibilità di essere interpretato in mille varianti, a seconda delle esigenze e delle fisionomie. Basta soltanto avere il coraggio di farlo.