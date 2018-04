Tendenze bimbo Primavera Estate 2018: Filobio presenta la collezione New Born

Con l’avvicinarsi dell’estate FILOBIO pensa ai più piccini con una collezione bella e sopratutto salubre. I tessuti sono sempre i grandi protagonisti di questa collezione da toccare e percepire. Il lino e il bamboo donano un look elegante informale adatto a un quotidiano chic, a una cerimonia o a una occasione di festa.

Si tratta di capi senza tempo, con uno stile classico a volte anche un po’ vintage come i

pagliaccetti GINO e NOAH. Per Lui FILOBIO propone la camicia con la manica lunga TEO e il più informale camiciotto RIVIERA, per Lei il dolce abito ALLEGRA e le vezzose culotte PRILLI da abbinare alla

camicetta con nodo KNOTTI. Un collezione raffinata ma di carattere che coniuga perfettamente bellezza e semplicità, eleganza e comodità, tradizione e ricercatezza.