Tendenze beauty Primavera Estate 2018: PaolaP lancia la collezione “Fleur”

Nuova stagione e nuova routine make-up. Per esprimere anche con il trucco questa ritrovata vitalità primaverile, PaolaP ha lanciato la collezione “Fleur”. Presentata in occasione del Cosmoprof, la collezione si ispira alla freschezza dei fiori e della natura per rivelare la bellezza insita in ogni donna. Ritroviamo in particolare i colori della terra e la delicatezza floreale nelle tonalità nude delle tinte labbra e nelle texture leggere ed impalpabili degli ombretti.

La collezione si compone di prodotti waterproof a lunga tenuta, che garantiscono durata e performance straordinarie, indispensabili durante la stagione estiva, quando il sole, il caldo e l’acqua mettono a dura prova il make up. Le texture leggere e impalpabili dei prodotti valorizzano il viso, donando una sensazione di totale leggerezza all’incarnato, allo sguardo e alle labbra. I colori richiamano quelli della terra e dei fiori, abbinandosi perfettamente ad ogni tipo di incarnato e gusto, rimanendo su toni nude per ombretti e rossetti, osando invece con bronzo e oro per il fard cotto.

Ecco allora un’anteprima dei nuovi prodotti…