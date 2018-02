Tendenze beauty Primavera 2018: Yves Saint Laurent presenta “Pop Illusion”

Finiti i freddi giorni della merla, è impossibile non pensare alla bella stagione (quasi) alle porte. E’ per questo che iniziamo oggi le rubriche dedicate alle tendenze beauty per la Primavera Estate 2018 anticipandovi la collezione “Pop Illusion” proposta da Yves Saint Laurent. Così come la campagna pubblicitaria collegata, questa nuova ed esclusiva proposta beauty veiene descritta come “Illusione, splendore, follia di colori. Una luce accecante, che illumina la città, in un panorama surreale. È indubbiamente la collezione più audace in termini di colori. Pronti a spalancare gli occhi verso nuove prospettive e a lasciarsi trasportare nella nuova dimensione del colore”.

In copertina: YSL SpringLook18 palette bis Credits YSL Beaute