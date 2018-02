Tendenze Autunno Inverno 2018: Coach presenta la collezione disegnata da Stuart Vevers

Coach e il direttore creative Stuart Vevers hanno presentato la collezione uomo e donna per la stagione Fall 2018, presso Basketball City, a New York City. Questa stagione, la collezione presenta un fascino spettrale: la durezza goth e spirituale crea un romanticismo ambiguo e oscuro.

Gli abiti sono leggeri e mossi come ragnatele. Smerli frastagliati e simboli mistici alludono a qualcosa di ribelle. Punto festone, rose pungenti, oggetti ritrovati e piume. Stampe bandana e devoré accanto a felpe con cappuccio con dettagli in pelle. Esplorando la tensione tra New York City e il sud-ovest americano. La natura trasposta in città crea un nuovo vocabolario.

Stuart Vevers ha presentato la sua collezione a un pubblico di attrici, cantanti e amici del brand tra cui Selena Gomez; Storm Reid; Sasha Lane; Vic Mensa; Joey Bada$$; Goldlink; Kiko Mizuhara; Poppy; Tommy Dorfman; Petra Collins; Winnie Harlow; oltre a editors, stylists, retailers e influencers.