Le feste natalizie si avvicinano ed è tempo di pensare agli outfit per Natale ma, soprattutto, per Capodanno. Le festività invernali, infatti, sono spesso l’occasione perfetta per coccolarsi acquistando abiti e lingerie da sfoggiare per le occasioni speciali.

Quest’oggi vi mostriamo quindi in anteprima le collezioni lingerie autunno inverno 2017/2018: da Sloggi a Triumph, i brand propongono capi underwear estremamente confortevoli ma altresì romantici, sensuali e raffinati.