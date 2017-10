Tendenze autunno inverno 2017/2018 accessori: Dior presenta Lady Art #2

La celebre borsa Lady Dior – creta nel 1994 e amata alla follia da Lady Diana – cambia oggi volto grazie al secondo capito del progetto Dior Lady Art. Anche in questo caso, l’iconica Lady Dior si trasforma in una limited edition creata da Dior in collaborazione con un gruppo di artisti quali Lee Bul, John Giorno, Hong Hao, Friedrich Kunath, Namsa Leuba, Betty Mariani, Jamilla Okubo, Jack Pierson, Spencer Sweeney e David Wiseman.

La borsa Lady Dior nelle sue versioni Lady Art #2 entra quindi a gran voce tra gli accessori must have per l’autunno inverno 2017/2018. Ma quale scegliere tra le tante creazioni? Ecco una carrellata con tutte le nuove varianti dell’iconica bag, pezzo immancabile nella collezione di borse di ogni donna amante della moda e del glamour.