Capelli, scarpe, casa ma non solo: quest’oggi vi sveliamo le tendenze autunno inverno 2017-18 in fatto di orologi. Come spesso accade, infatti, sono gli accessori a fare la differenza; gli orologi, in particolare, donano ad ogni look quel “quid” in più, in grado di donare eleganza ma anche formalità o eccentricità anche agli outfit più semplici.

Da Morellato a Daniel Wellington, ecco in anteprima i trend della prossima stagione nella gallery qui sotto.