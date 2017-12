Tendenze arredo e complementi inverno 2018: eleganza e unicità firmate Ghidini 1961

Il Natale si avvicina e con lui anche la voglia di trasformare e rendere magica la nostra casa. Se alberi, decorazioni e ghirlande possono sicuramente contribuire a creare l’atmosfera festiva, arredi e complementi d’arredo sono invece in grado di dare quel “quid” in più che farà apparire elegante e unica la casa. Quest’oggi vi proponiamo quindi la linea di arredi e complementi pensata da Ghidini 1961.

Dopo aver sperimentato l’ottone come materiale d’elezione per le prime collezioni di oggettistica, GHIDINI1961 mette alla prova le potenzialità del materiale attraverso un cambio di scala: il design di veri e propri elementi d’arredo. Il rischio di cadere nella ridondanza viene sapientemente evitato ricorrendo ad ispirazioni varie (dal vintage del portaombrelli di Richard Hutten alla leggerezza ironica dei progetti di Alessandro Mendini e Stefano Giovannoni), e a scelte formali sempre essenziali e di chiara lettura (come nelle lampade di Andrea Branzi o quelle dei Fratelli Campana). Il senso del bello allenato in decenni di esperienza nell’eccellenza manifatturiera, si esprime, anche nelle collezioni di arredi GHIDINI1961, in un’eleganza ricercata e misurata in grado di connotare stilisticamente, con la forza del singolo pezzo, l’ ambiente in cui questo è inserito.