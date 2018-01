Anno nuovo, vita nuova. Quale miglior modo di iniziare un nuovo anno se non rinnovando la propria casa ma anche il proprio studio o l’ufficio? Quest’oggi vi proponiamo quindi alcune tendenze d’arredo e complementi d’arredo, selezionate per voi principalmente tra le proposte che verranno esposte nei prossimi saloni internazionali. In attesa del Salone del Mobile di Milano, infatti, è al via sia Homi Milano 2018 sia Maison&Objet a Parigi nonché l’IMM di Colonia.