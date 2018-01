Tendenze arredo e complementi 2018: Bialetti presenta una nuova linea per rendere unico ogni sorso di caffè

Bialetti lancia una nuova linea di accessori per la preparazione e la degustazione del caffè dal design originale e dall’impeccabile funzionalità. Dall’expertise e dall’inesauribile creatività di Bialetti, autorità indiscussa nell’universo del caffè, arriva la linea di accessori per la preparazione e la degustazione del caffè studiati per completare con stile e originalità l’esperienza sensoriale della bevanda più amata dagli italiani.

La nuova linea di accessori Bialetti rappresenta un piccolo paradiso per gli appassionati, gli esperti e i perfezionisti di quel rituale che è un caffè “preparato a regola d’arte”. Le sue proposte catturano l’attenzione e scaldano la fantasia anche di quanti sanno apprezzare il design, gli accostamenti di colore e le soluzioni che uniscono creatività e innovazione.