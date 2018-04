Tendenze arredo 2018: TEAM 7 presenta il tavolino “hi!”

L’azienda austriaca TEAM 7, leader mondiale nella produzione di mobili e complementi d’arredo in puro legno naturale, arricchisce la sua collezione di tavolini da servizio e presenta hi! Leggerissimo e esile, hi! è anche un vero rivoluzionario perché, grazie a un pratico elemento multifunzione, si trasforma da semplice piano d’appoggio a elegante punto luce, perfetto durante i momenti di svago e lettura.

L’elegante struttura di hi!, così come le sue tre gambe, sono realizzate in puro legno massello naturale. Ciascuna gamba è collegata alle altre attraverso preziosi incastri a mezzo legno, mentre gli incastri a tenone e mortasa, anch’essi realizzati artigianalmente, assicurano al tavolino la massima stabilità. Nella sua versione base, hi! presenta un piano in legno naturale spesso 12 mm, realizzato con l’avanzata tecnologia a 3 strati. Il piping di pelle naturale che lo circonda, oltre che raffinato tocco di design, si rivela una pratica protezione dagli spigoli. In alternativa al legno naturale, hi! è disponibile anche con piano in vetro trasparente.

Altra caratteristica distintiva di hi! è il prolungamento, oltre il bordo del tavolino, di una delle tre gambe che sporge verso l’esterno e dà forma a un pratico elemento di legno naturale. Nella versione base, questo elemento accoglie un’elegante fettuccia in pelle che richiama il piping attorno al bordo e funge da comoda impugnatura per sollevare e trasportare il tavolino. Lo stesso elemento rappresenta anche il punto di partenza per intelligenti funzionalità aggiuntive.