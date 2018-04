Tendenze arredo 2018: Scandola propone il colore in ogni sua forma

L’arrivo della bella stagione porta con sé la voglia di leggerezza e di colore, non solo nel mondo della moda ma anche nella casa. Scandola Mobili propone arredi e complementi in una palette cromatica che spazia da tinte neutre ad accese in linea con i trend del mercato per rispondere a qualsiasi tipo di stile ed esigenza abitativa. Un tocco di colore nell’arredo è in grado di rendere gli ambienti più personali ed originali. Mixare le tonalità e colorare la propria casa non è mai stato così facile: con Scandola Mobili è infatti possibile trovare credenze, cassettiere, complementi, armadi e tanto altro da personalizzare. Tutte le soluzioni sono completamente naturali ed eco sostenibili.

Gli arredi Scandola Mobili sono in legno di abete, proveniente da coltivazioni controllate, e rifiniti con verniciatura all’acqua totalmente atossica. L’azienda ha inoltre recentemente integrato nella linea produttiva una serie di nuove vernici “Bio-innovative”, realizzate con materiali rinnovabili derivanti da innovativi processi di raffinazione di sostanze vegetali di “scarto”. L’utilizzo di scarti per la produzione delle vernici è un esempio di economia circolare che mira a ridurre l’impiego di materie di origine fossile per la tutela dell’ecosistema a favore del futuro delle nuove generazioni.

Scegliendo questa tipologia di vernici si contribuisce ad una drastica diminuzione delle emissioni di CO2, in questo modo i mobili Scandola diventano elementi di arredo NATURALI AL 100% e sicuri anche per i bambini. Una scelta consapevole per un’azienda la cui filosofia nasce e si base sul rispetto del territorio e delle persone.