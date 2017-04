Tendenze arredamento 2017: illuminazione, lampade e tutto il meglio del Salone del Mobile (Foto)

Luxgallery si è addentrata fra i padiglioni del Salone del Mobile 2017, con particolare attenzione per quelli dedicati al lusso. Dopo aver preparato per voi una ricca gallery fotografica inerente le tendenze 2017 per divani e salotti è il momento di concentrarci sui trend relativi l’illuminazione.

Magnifici lampadari di dimensioni importanti, talmente sontuosi da arredare da soli un ambiente. Il light design è una vera e propria cultura d’arredo che può davvero annullare l’importanza del mobile catalizzando tutte l’attenzione sulla luce. Quando si tratta di lusso si conferma protagonista assoluto il lampadario scenografico, che pare uscire dal Gattopardo di Visconti con qualche piccolo elemento rimodernato.

Per i puristi dei design e delle forme basiche non mancano neppure proposte mirate all’essenziale. Per accontentare tutti i palati ecco infine una carrellata di foto legata a forme e soluzioni più moderne. Imprescindibili, in tal senso, le soluzioni legate alla scelta di led, trionfo di linee pulite e rigorose.

Foto di Matteo Scaccabarozzi