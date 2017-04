Tendenze arredamento 2017 divani e soggiorni: il meglio dal Salone del Mobile (Foto)

Luxgallery è stata presente al Salone del Mobile 2017, ci siamo già occupati dei trend di lusso presentati nei padiglioni destinati alla clientela esclusiva, qui articolo e foto, ora vi mostriamo quali sono le tendenze di arredamento 2017 per salotti e divani.









Come sempre le proposte sono differenti e interpretano gli stili delle varie maison: se per il lusso restano irrinunciabili il damascato e il raso, per chi punta sul design la texture che andrà per la maggiore è la tinta unita screziata con trama grossa a vista. Linee che ricordano gli anni Settanta per chi si spinge maggiormente con la sperimentazione mentre c’è ancora spazio per la pelle.

Per ciò che concerne le cromie, nonostante sia l’anno del Greenery a trionfare è la palette del blu: dal verde acqua al blu petrolio passando per turchese e ceruleo. L’unica eccezione qual è? Il tropical, che contagia anche copridivani, tappeti e poltrone con il suo Jungle inconfondibile.