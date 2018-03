Tendenze accessori Primavera Estate 2018: roccobarocco ripensa la cartella

Le borse a cartella sono molto trendy e si possono abbinare ad outfit diversi. Per la stagione Primavera-Estate 2018 roccobarocco presenta diversi modelli: il modello della linea Aura che prende ispirazione dal mondo arabo nei dettagli della stampa, nel foulard che avvolge i manici e nei colori eccentrici. Lo stesso modello è proposto anche nella variante floreale con toni freschi e vivaci.

Gaira è invece la versione più classica arricchita da dettagli ricercati in pitone e con chiusura smaltata in tinta. Fra le proposte troviamo anche l’originale mini cartella Harley con motivi estrosi e fregi raffinati, delineata da un bordo in vernice che le dona tridimensionalità. Non manca infine l’animalier, elemento distintivo di roccobarocco, che viene riproposto nella linea Proxima sotto forma di accessorio metallico.