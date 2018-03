Tendenze accessori Primavera Estate 2018: Cruciani C lancia il braccialetto “Beautiful”

Cruciani C presenta il nuovo braccialetto “Beautiful”, che celebra la bellezza del mondo femminile e va ad ampliare la linea di gioielli realizzati in raffinato pizzo macramè dall’inconfondibile stile italian luxury pop.

La nuova proposta ideata dalla Maison umbra per la festa delle donne è una rivisitazione in chiave contemporanea dell’iconico tennis. Il bracciale infatti è costituito da una serie di preziose pietre Swarovski proposte per la prima volta con un morbido taglio rotondo. Un bijoux semplice, elegante e facile da abbinare e indossare con qualsiasi look.

“Beautiful” si ispira alle donne, tutte bellissime a prescindere da qualsiasi canone estetico, alla loro unicità ed originalità. Un monile luminoso capace di riflettere la luce speciale di ognuna e di rendere chi sceglie di indossarlo al proprio polso ancora più splendente e brillante. Sarà il regalo perfetto per tutte le donne che ci stanno vicino tutti i giorni nella nostra quotidianità.