Tendenze accessori primavera estate 2017: le proposte Emporio Armani

Immancabili – sia negli outfit donna sia in quelli uomo – gli accessori: dai gioielli agli orologi, anche in questa primavera estate 2017 sarà fondamentale completare il look con oggetti fashion e ricercati. In particolare, per l’estate 2017 i gioielli Emporio Armani si ispirano alla collezione moda Primavera/Estate 2017. La collezione Bali Immersion comprende pezzi esclusivi con un elegante tocco milanese: orecchini, braccialetto, una collana con nappine e perline presentata in passerella, e una collana sottile disponibile in due varianti di colore, che possono essere abbinate e mixate con il resto della collezione. Ogni elemento si distingue per i cristalli verdi abbinati all’acciaio dorato che caratterizzano bracciale, collana o orecchini, e per le nappine dorate che danno il tocco finale per un look casual e spontaneo.

La collezione di orologi Emporio Armani per la primavera 2017, invece, è caratterizzata da colori luminosi e un design attento e accurato. Silhouette eleganti e finiture innovative attualizzano alcuni dei modelli più amati: ampia ed eterogenea è anche la proposta maschile.