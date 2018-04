Tendenze accessori Primavera 2018: Opsobjects presenta la capsule “Starlight”

Anche Opsobjects si è lasciata contagiare dall’effetto trasparenza che ha conquistato le passerelle di tutto il mondo per creare una sua capsule esclusiva di bracciali in impercettibile vinile tempestato da luminosissimi cristalli Swarovski. E’ la nuova collezione Starlight by Opsobjects che rilegge in chiave preziosa la sperimentazione estetica degli anni Sessanta, mescolando i dettami classici del gioiello alle tendenze più forti del momento passando da scenari futuristici e fumettistici che dilagano nella moda contemporanea.

Il brand di fashion jewellery designed in Italy riconferma il suo impegno nella ricerca innovativa applicata alla moda, il vinyl suggerisce un immaginario femminile supercontemporaneo, dinamico e anticonformista che Opsobjects impreziosisce di cristalli Swarovski, per dar vita a una collezione di bracciali imperdibile. Un must have per la prossima stagione.

Starlight by Opsobjects è appunto una fascia in pvc trasparente, trattenuta da una raffinata chiusura automatica regolabile, che avvolge il polso con un motivo fluttuante di preziosi cristalli. Ogni bracciale rivela una sfumatura, dal bianco all’acquamarina, dal blu zaffiro al rosa o al nero, da indossare singolarmente o con altri in originali sequenze cromatiche. Per creare uno spettacolare e irresistibile effetto bling bling. Oppure, in pieno underground, con effetto piercing. Molto più di gioiello, un dettaglio di stile da indossare per giocare con i trend più fashion, lanciati dalle passerelle di tutto il mondo.