Tendenze accessori: nell’estate 2018 l’orologio Michael Kors torna a far parlare di sé

Gli accessori, già da tempo, rappresentano il must have, quell’elemento di cui proprio non può essere sprovvisto chi ama essere in linea con le tendenze del momento. Scegli il tuo orologio michael kors per essere perfettamente in sintonia con ciò che la moda accessori per questa estate 2018 desidera e, inutile negarlo, impone. Un orologio che sa parlare di sé e di chi decide di indossarlo, questo il diktat della nuova stagione. Del resto, non è un segreto che un orologio prima ancora di essere un oggetto del desiderio per ogni look curato e mai lasciato al caso, sia un modo naturale di raccontare la personalità e lo stile di chi lo indossa.

Come si sceglie un orologio

Ci sono dei criteri ben precisi per scegliere un orologio che sia quello giusto. Sicuramente il primo è quello di capire se siamo più interessati a un orologio analogico o a un orologio digitale. Per fare una differenza molto basilare diciamo che l’analogico è il classico, quello con cui siamo abituati a pensare agli orologi. Quello digitale invece, risale almeno agli anni ‘70, è più robusto ed ha la caratteristica di non segnare l’ora con le lancette, ma con i numeri. Sono queste, in linea di massima, le caratteristiche principali da prendere in considerazione. Altro elemento da non sottovalutare è il movimento dell’orologio che può essere di tre tipologie: meccanico, al quarzo e a carica automatica.

Il movimento meccanico non è altro che quello alimentato da una molla che deve essere avvolta manualmente. Quello al quarzo è invece il movimento considerato più preciso di tutti e per ultimo quello a carica automatica che non richiede alcun tipo di batteria perché il motore si muove grazie al movimento del braccio e del polso.

Indipendentemente dal modello che si sceglie, sia che si tratti di un orologio Michael Kors o di un altro, è necessario aver ben chiare le proprie esigenze oltre ai propri gusti.

Orologio da donna Vs orologio da uomo

L’orologio sembra essere uno dei pochi accessori di lusso a non essere mai passato di moda. Nonostante la battuta d’arresto di qualche anno fa, è riuscito a restare nel cuore e sui polsi di milioni di persone che ogni giorno non possono uscire senza. Sì, perché è un oggetto di tendenza, ma anche un particolare che permette di fermare un momento speciale che altrimenti si perderebbe.

Anche se la moda spesso impone tendenze diverse per l’universo femminile e per quello maschile, in questo caso lo scenario è diverso. Uomo e donna indossano lo stesso orologio, anche se per il mondo femminile spesso i brand inseriscono dettagli più eleganti come strass o brillanti.

Insomma, con un orologio che si leghi perfettamente alla propria personalità sarà naturale esprimere ciò che siamo, sia con un orologio pensato per l’uomo che con uno pensato per la donna.