Tendenze accessori autunno-inverno 2017: gioielli e valigie per la prossima stagione

Dopo i lookbook con gli abiti per l’autunno-inverno 2017/2018, quest’oggi ci dedichiamo agli accessori: immancabili per completare l’outfit di una donna, negli ultimi anni sono diventati spesso imprescindibili anche per l’uomo che ama il fashion e la moda.

Collane, orecchini ma anche bracciali e valigie: in questo articolo abbiamo raccolto alcune delle immagini delle collezioni per la prossima stagione per anticiparvi in esclusiva i trend accessori per l’autunno-inverno 2017-2018.

In copertina: Messika – Move Collection