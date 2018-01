Tendenze accessori 2018: nasce Pininfarina Segno, esclusiva collezione stationery

Torniamo a parlare di accessori di tendenza nel 2018 in occasione del lancio di Pininfarina Segno, nuova ed esclusiva collezione stationery nata da quella che non è più una semplice collaborazione bensì una vera e propria joint-venture che lega Pininfarina e Napkin Forever in un nuovo percorso di innovazione e creatività, dedicato al mondo “writing and accessories”.

Dopo una partnership fruttuosa durata tre anni, che ha portato alla creazione di innovativi strumenti di

scrittura di successo mondiale, unici per design e tecnologia, nasce Signature S.r.l.. La joint-venture

rappresenta una milestone nel piano strategico di valorizzazione ed affermazione del marchio Pininfarina nel

settore premium, con l’obiettivo di sviluppare il promettente settore stationery. “Signature è un sogno che diventa realtà. Le tecnologie innovative e le competenze artigianali sviluppate negli anni dalla mia azienda si uniscono al design senza tempo di Pininfarina”– ha affermato Davide Fabi, CEO di Signature Sr.l. e di Napkin Forever – “Il mondo che andremo a sviluppare insieme parlerà la lingua dell’estro e dell’innovazione”.

“Pininfarina Segno ci permetterà di dare piena espressione al nostro brand nel settore della scrittura e degli accessori” – ha aggiunto Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo – “Grazie alla collaborazione con Napkin

siamo ora pronti ad esplorare scenari nuovi e a creare strumenti che migliorino l’esperienza di chi vive di

creatività e di chi cerca oggetti che rivoluzionino il modo di utilizzo”.