Tendenza turismo, la vacanza romance per la coppia

Se a lanciare la tendenza qualche anno fa sono stati i cofanetti-regalo, oggi gli italiani tornano anche in agenzia di viaggi per chiedere un prodotto “chiavi in mano” da regalare. In vista della Bit 2019 – Borsa Internazionale del Turismo, a Fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio del prossimo anno, l’Osservatorio di Bit ha selezionato alcune idee davvero speciali e originali.

Per gli amanti delle feste al caldo, grande ritorno quest’anno per un classico dei mari cristallini e sabbie bianche quale la Repubblica Dominicana.

Il trend di quest’inverno, però, è abbinare il relax sulle spiagge di Boca Chica o Punta Cana con la vacanza culturale. La Repubblica Dominicana è infatti il luogo dove Colombo toccò terra per la prima volta nel nuovo mondo e conserva alcune delle più belle vestigia coloniali di tutte le Americhe. Da non perdere l’Alcazar, casa-museo della famiglia Colombo, e la Catedral Primada de América, la più antica del nuovo mondo.

Per le coppie che cercano un pizzico di avventura in più la novità di quest’anno è il Guatemala: anche qui si può abbinare il viaggio culturale – il paese è disseminato di resti archeologici Maya– con una vacanza mare-e-sole, magari dormendo in una “posada” (locanda caratteristica) su una delle isolette presso la barriera corallina.

Per chi vive la vacanza romantica a due con la visita a una città europea, magari con la formula del city break ideale per le feste, la BIT propone Lubiana, capitale della Slovenia. Città a misura d’uomo dall’elegante impronta asburgica, nel periodo delle feste si illumina di luci, colori, aromi e musica.

Perché non aggiungere anche una tappa a Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane? Da non perdere nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia ilCastello di Miramare, il Faro della Vittoria, la Cattedrale di San Giusto.

Sempre restando in Italia, sull’onda del continuo successo dei tour enogastronomici, un altro must per le vacanze di coppia di quest’inverno sono gli agriturismi. Dall’esperienza di una vera masseria pugliese a Torre di Nebbia di Corato in Puglia, al Dolcetna nel Parco dell’Etna, presso Catania in Sicilia, che completa l’offerta enogastronomica con viste mozzafiato sul mare e il vulcano.

Ma si può anche optare per una vacanza attiva ad esempio a Casa Wallace e Casa Margherita nel Basso Monferrato, dove è possibile fare trekking, andare a cavallo o partecipare ai lavori nelle vigne e negli orti.

E per chi vuole il fascino country, ma non vuole rinunciare alle comodità e anche a un po’ di luxury? La risposta è Su Gologone, il boutique hotel nel cuore della Barbagia in Sardegna che ha affascinato anche Madonna, dove è possibile soggiornare in stanze a tema, uniche e ciascuna ideata e decorata da un artista, e scoprire come preparare le migliori ricette tradizionali sarde in lezioni di cucina con le massaie del luogo.