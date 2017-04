Tempo di Libri Milano 2017: programma, biglietti, date ed ospiti del Salone del Libro di Milano

Al via Tempo di Libri 2017, la prima edizione del neo-nato Salone del Libro di Milano: gli spazi si Rho Fiera Milano ospiteranno infatti – dal 19 al 23 aprile – la nuova fiera italiana dedicata all’editoria, una manifestazione dal forte carattere innovativa e nata grazie alla collaborazione con le stesse case editrici. Oltre ai libri, infatti, protagonista dell’evento sarà proprio il rapporto esistente tra editori, autori e lettori… Ecco allora programma e ospiti della manifestazione.

Ideata e realizzata da La Fabbrica del Libro (la società creata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano), Tempo di Libri 2017 è una manifestazione immersiva, pensata per proporre contenuti aggregabili a partire da qualsiasi interesse e curiosità: ai visitatori verranno quindi offerti 720 appuntamenti, 17 sale adibite agli incontri più un auditorium da 1000 posti, 35mila metri quadrati di spazi e oltre 400 espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici e start up. Tempo di Libri non si farà mancare nemmeno grandi ospiti: l’elenco comprenderà circa 2000 autori, tra cui grandi nomi della letteratura contemporanea internazionale e i più rappresentativi del panorama nazionale, sia nella narrativa sia nella saggistica.

A Tempo di Libri 2017 – la fiera meneghina dell’editoria – arriveranno quindi autori come Sveva Casati Modignani, Gianrico Carofiglio, Roberto Saviano o Luis Sepúlveda. Come si legge in una nota ufficiale, “apertura e inclusività saranno le parole chiave che regoleranno ogni aspetto della Fiera. Tempo di Libri si rivolgerà davvero a tutti: dall’appassionato che acquista decine di libri all’anno al lettore occasionale, da chi è rimasto fedele alla carta (per i bibliofili più appassionati l’appuntamento è allo stand di libri antichi curato dall’Aldus Club) a chi si è innamorato degli ebook, a chi preferisce servirsi di entrambi i formati”. I biglietti sono acquistabili sia in loco sia dal sito internet ufficiale: per info, www.tempodilibri.it.