Televisori in offerta: tutte le novità sulle ultime tecnologie

C’è chi ne mette uno in ogni stanza e chi, invece, ne acquista uno gigantesco e lo rende l’attrazione principale del proprio salotto arredando gli spazi rimanenti in sua funzione. Il televisore non è più quello di un tempo. Negli anni è mutato notevolmente rimanendo così al passo con i tempi e diventando anche un bene di lusso. Smart, Full HD, OLed, ma anche LCD: tutte queste sigle, però, confondono e fanno sì che l’acquirente non capisca più nulla. Fra i tanti televisori in offerta è bene fare chiarezza sulle novità riguardanti le ultime tecnologie e cercare di comprendere come acquistare quello più adatto alle proprie esigenze.

Le dimensioni sono importanti. Senza dimenticare la grandezza della tv e tenendo d’occhio la risoluzione del prodotto scelto, perché c’è un rapporto ben preciso tra dimensione dello schermo e distanza di visione, si potranno posizionare tv da 40, 50 o addirittura 60 pollici in soggiorni ampi e luminosi dove poter vedere con amici e parenti importanti eventi sportivi, film, o kermesse musicali.

Il secondo aspetto da guardare, dopo le dimensioni, riguarda la risoluzione. Full HD o Ultra HD? Più ampia è la definizione, maggiore è la qualità delle immagini. I modelli di Tv Full-HD hanno una risoluzione pari a 1920×1080 pixel ed offrono una immagine molto dettagliata. Le TV ULTRA HD 4K: costituiscono invece il meglio della tecnologia sul mercato. La risoluzione è pari a 3840×2160 pixel e permette di sfruttare appieno la Xbox e la Playstation4. Guardare la tv di casa farà sentire ogni telespettatore come se fosse davanti al maxi schermo del cinema. La tecnologia 4k è ora all’avanguardia e rappresenta già il futuro dei televisori.

LCD, LED o OLED? Le tv OLED sono soprattutto sviluppate da Samsung e LG ed hanno un pannello auto illuminante. Sono loro il futuro rispetto ai normali LCD e LED. La tecnologia di retroilluminazione ha importanza soprattutto per quanto riguarda i contrasti e la profondità del nero andando così a migliorare la qualità dell’immagine.

Mai dimenticarsi, infine, di scegliere una tv Smart. Visto che siamo sempre connessi anche la tv deve poterci permettere di veder meglio i video di Youtube, le serie tv visibili solo grazie a internet ed infine registrare i propri programmi preferiti su hard disk o chiavetta USB.