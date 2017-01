Teatro Regio di Torino, il 2017 inizia con il botto

Ormai le feste sono agli sgoccioli, ma il Teatro Regio di Torino viene in soccorso per non vivere male il rientro alla vita di tutti i giorni con un programma imperdibile.

Si parte sabato 7 gennaio al Palazzo delle Feste nella Sala Viglione con un concerto jazz con la partecipazione del pubblico con Claudio Fenoglio direttore e il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio G. Verdi.

Dall’11 al 22 gennaio, invece, va in scena al Regio un nuovo allestimento dell’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

Il dramma in un prologo e due atti, dalle forti tinte e dalla verace passione che s’infiamma in gelosia, viene letta e interpretata da Gabriele Lavia, attore e regista tra i più rappresentativi degli ultimi quarant’anni, per la prima volta al Regio in veste di regista.

Sul podio il maestro Nicola Luisotti dirige l’Orchestra e Coro del Teatro Regio, mentre il quartetto di cantanti sono Erika Grimaldi (Nedda), Fabio Sartori (Canio),Roberto Frontali (Tonio) e Juan José de León (Peppe).

Nel corso delle otto recite, nei ruoli principali si alternano Davinia Rodríguez(Nedda), Kristian Benedikt (Canio) e Gabriele Viviani (Tonio). Come di consueto, Il Coro del Regio e il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” sono istruiti da Fenoglio.

Per la stagione sinfonica de I Concerti, sabato 21 gennaio ore 20.30, invece, il direttore Nicola Luisotti sale sul podio per un concerto tutto dedicato a Gustav Mahler che prevede l’esecuzione di Blumine (l’originale movimento lento della Sinfonia n. 1, poi espunto dall’autore stesso e ritrovato solo nel 1966) del Lieder eines fahrenden Gesellen (Canti di un viandante), interpretato dal soprano Eva-Maria Westbroeck, e la Sinfonia n. 1, “Titano”, il primo grande capolavoro sinfonico del maestro.

Alle ore 20.30 di venerdì 27 gennaio, data simbolo della Shoah, in occasione del Giorno della Memoria il Teatro Regio propone un concerto su musiche di Arnold Schönberg e Felix Mendelssohn-Bartholdy diretto da Roland Böer che ha ricevuto il sostegno della Comunità Ebraica di Torino.

Di Schönberg verranno eseguiti il poema Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) e Un sopravvissuto di Varsavia per voce recitante, coro maschile e orchestra con Gabriele Lavia: di Mendelssohn si potrà ascoltare la Sinfonia n. 4 (Italiana).

