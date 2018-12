Tata Italia: al via il contest “Design your future” per la realizzazione di scarpe da donna

Sogni di lavorare nel mondo della moda? Ecco un’opportunità da cogliere al volo! Tata Italia ha dato il via al contest Design your future, rivolto ai giovani designer, volto alla creazione di una nuova linea di calzature da donna invernali. Il vincitore del concorso di design si aggiudicherà un premio in denaro di 1.000 euro. Il termine ultimo per partecipare è fissato al 15 gennaio 2019.

Design your future, il concorso presentato da Tata Italia SpA, celebre brand di calzature, vuole scoprire nuovi talenti appassionati di design. Obiettivo? Lanciare sul mercato nuovi prodotti invernali, pensati per le donne di età compresa tra 18 e 50 anni. Un’idea originale, innovativa. Il contest prevede la presentazione di tre proposte di disegni: una sneakers, una décolleté e uno stivaletto. Ovviamente i progetti devono essere inediti, originali e non avere alcun segno di riconoscimento. Quali dovranno essere le caratteristiche? Spazio alla creatività, tenendo come unico limite l’interesse del pubblico. Il concorso per la realizzazione di nuovi prodotti Tata Italia è aperto ai giovani di qualsiasi nazionalità di età compresa tra 18 e i 30 anni. Una Giuria, composta da esperti, valuterà i disegni dei partecipanti seguendo quattro criteri di selezione: funzionalità/usabilità; fattibilità tecnica; sostenibilità economica; e coerenza con il brand.

Il progetto dovrà essere inviato in formato pdf, con dimensione massima del file di 5Mb. Nel file dovranno essere presenti, pena l’eliminazione:

– dati anagrafici del partecipante;

– background culturale (esperienze pregresse, lavori realizzati, portfolio clienti);

– concept: breve presentazione testuale del progetto e del gruppo target a cui si rivolge. Per ciascun disegno, è necessario indicare l’elemento che ha dato l’ispirazione, la tipologia di utente finale e alcune parole che lo descrivano;

– render digitali/moodboard delle 3 calzature con indicazioni dei materiali.

È possibile partecipare a uno o più progetti. Chi volesse avere maggiori informazioni non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Tata Italia. Nello specifico dovrete prestare attenzione alla parte bassa del sito, allo spazio “Design your future”. Per iscriversi basta compilare l’apposito form.