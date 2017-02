Taste Firenze 2017: programma e info dell’atteso salone del gusto

C’è grande attesa per Taste Firenze 2017, il salone del gusto e delle eccellenze culinarie che si terrà alla Stazione Leopolda. Anche quest’anno, quindi, le produzioni italiane di primissima qualità si presenteranno a buyer nazionali ed internazionali in occasione del gusto di Pitti.

Si terrà dall’11 al 13 marzo la nuova edizione di Taste Firenze, il salone del gusto di Pitti atteso quest’anno alla Stazione Leopolda: grande attesa anche per “Fuori di Taste”, un fuori-salone che prevede circa 150 appuntamenti diffusi per il centro storico della città tra i quali installazioni, degustazioni ma anche cene nei ristoranti più esclusivi di Firenze. Il programma – consultabile sul sito ufficiale – punta quindi a battere i numeri da record dello scorso anno: in soli tre giorni di manifestazione, infatti, sono attesi 340 espositori da ogni angolo del Belpaese, 5mila buyer provenienti da oltre 40 paesi e 500 giornalisti.

“Attraverso i sensi e le idee alla scoperta delle tante e spesso nuove modalità in cui oggi si esprime e si sperimenta il gusto: tra tradizione e innovazione, tendenze e scuole di pensiero, attrezzature e tecniche professionali, food & kitchen design” spiegano dall’organizzazione di Taste Firenze 2017, il salone del gusto di Pitti giunto oramai alla sua dodicesima edizione.