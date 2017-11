Tartufo Bianco delle Crete: eventi street food di novembre 2017 a San Giovanni d'Asso 

Il Tartufo Bianco delle Crete Senesi vi aspetta a tavola. La Mostra Mercato di San Giovanni d’asso, infatti, offre molte possibilità per degustare il “Diamante bianco” insieme agli altri prodotti tipici del territorio senza trascurare “divagazioni gustose” come gli abbinamenti con cioccolato e distillati ((sabato 11 alle 17) o con il vino cotto marchigiano e la panna cotta (sabato 18 alle 18).

Street Food e ristoranti, degustazioni lungo il borgo, il concorso per il miglior pecorino senese, cooking show, abbinamenti con Brunello e Doc Orcia, e tanto altro. Per tutti i visitatori della Mostra Mercato di San Giovanni d’Asso e per tutti i gourmet amanti del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, i due week end centrali di novembre (11-12 e 18-19) offrono numerosi appuntamenti golosi.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza dello Street Food con una marcata componente di prodotti tipici locali. Le Contrade di Montisi presentano zuppe e bruschette con l’olio nuovo. Aziende agricole e Macellerie saranno presenti con vino Orcia, carni alla brace, insaccati, tartare al tartufo, dolci tipici. La Coop “il Tartufo delle Crete” presenta crostoni e tartine con le loro celebri creme a base di tartufo fresco delle Crete Senesi. Enoteche e ristoranti avranno i propri stand con Brunello e Rosso di Montalcino, birre artigianali, taglieri, arancini, primi e secondi al tartufo. Da Spoleto arriva l’Officina del cioccolato con i suoi celebri prodotti.

Gli appuntamenti più attesi sono le “Gran Cene” del sabato (11 e 18 novembre) con Tartufo Bianco delle Crete, i vini Brunello e Doc Orcia nel ruolo di protagonisti. La Gran Cena di sabato 11, dedicata al “tartufo nella tradizione”, vede impegnati gli chef dell’Equipe “Alta Cucina” dell’Unione Regionale Cuochi Toscani. Sabato 18 novembre, invece, la Gran Cena è dedicata a “Innovazione classico e la tradizione nella modernità” con gli chef Maurizio Corridori e Claudia Bigi dell’International Chef Academy of Tuscany”.

Non mancano i momenti dedicati ai bambini. Nelle domeniche 12 e 19 novembre, alle ore 11,30, il Museo del Tartufo ospita “LabMuseo Bimbi Chef” dove i più piccoli, possono provare con le proprie mani ad impastare, stendere e tagliare la pasta per preparare i tagliolini freschi, l’abbinamento perfetto con il tartufo bianco.

Per i più grandi, invece, ci sono i cooking show di “Tartufo in Piazza”. Domenica 12 novembre le “Chef Lady in tour” presentano alle 15,30 due ricette che esaltano il “Diamante Bianco”: gnocchi di pane e tartufo, tortino di cavolfiore, gorgonzola Dop e tartufo. Domenica 19 novembre, sempre alle 15,30, sarà protagonista Luca Biancucci, executive chef di CantineAvignonesi e profondo conoscitore del territorio e dei suoi prodotti, che riesce a mantenere la tradizione toscana aggiungendo un personale tocco di modernità ed innovazione in ogni suo piatto.

Assolutamente da non perdere, Domenica 12 novembre, la ventunesima edizione del concorso “Sapori Senesi” per premiare il miglior formaggio pecorino in collaborazione del Consorzio Agrario Provinciale di Siena. Nella sua versione a “latte crudo” offre un’incredibile qualità e varietà di sapori ed aromi, ogni forma è diversa dall’altra. La degustazione guidata (su prenotazione) è fissata alle 11 nella Sala del Camino castello di San Giovanni d’Asso…