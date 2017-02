Tara Palmer-Tomkinson morta misteriosamente a 45 anni la figlioccia del Principe Carlo

Tara Palmer-Tomkinson era la regina dei salotti mondani più patinati nel jet – set londinese. Figlioccia del Principe Carlo è stata rinvenuta senza vita presso la sua residenza da sogno sita nel cuore di Kensington.

Una vita vissuta al massimo, star della televisione strillata, protagonista del gossip di lusso, la 45enne discendente da una dinastia di facoltosi possidenti, sportivi e politici legati al principe Carlo, Tara era sparita dalle scene l’anno scorso a causa della diagnosi di un tumore al cervello, nonostante fosse benigno. La droga era il suo demone, nel 2006 ebbe un collasso del setto nasale a causa dell’uso smodato di cocaina.

Le autorità hanno dichiarato che le cause della morte non sono ancora chiare ma non sono manifeste circostanze sospette. Il Principe Carlo, che aveva tenuto la donna a battesimo in veste di padrino, ha diffuso un messaggio in cui si dichiara profondamente addolorato in seguito a questo decesso.