Sweet Years costumi da bagno 2018: la moda mare donna non è mai stata così glam (FOTO)

Sweet Years costumi da bagno 2018, il brand con il cuore più famoso della fashion industry ha presentato le novità moda mare per l’estate 2018: strass per gli accessori, glitter silver&black per le calzature, gold per la linea beachwear. E quest’anno una novità in più: una capsule collection fuori acqua. Costumi & co nascono dall’accordo con Nuova Incotonè, azienda leader nella produzione e distribuzione di underwear, nightwear e beachwear, che per la terza volta consecutiva conferma il sodalizio con il brand milanese. Una linea di consumi ideata per tutti, uomo, donna e bambini.

Trikini e bikini Sweet Years sono caratterizzati da stampe a fantasia afro super colorate: arancio, giallo, verde smeraldo e fucsia le nuance dominanti che questa estate impereranno nelle spiagge di tutto il mondo. Entusiasmo, dinamismo, comfort e praticità sono le parole d’ordine di questa collezione Sweet Years estate 2018. Completa la proposta per lei un’edizione speciale di bikini ‘gold’: dai classici modelli a triangolo ai monospalla, tutti proposti con rouches e frange in ecopelle dorata. Per essere sexy e sofisticate in ogni occasione nelle serate estive, durante gli aperitivi a bordo piscina o alle feste in barca. La linea maschile propone invece i colori arancio, rosso, giallo e verde fluo, nero, blu royal su modelli che vanno dal classico boxer sopra o sotto il ginocchio agli slip.Gli articoli della linea beachwear possono essere anche acquistati sul sito: www.incotone.it.

In merito alla vendita online, l’Amministratore Mauro Russo ha dichiarato: “Forti del successo raggiunto durante le precedenti stagioni con il beachwear abbiamo deciso di continuare le vendite on line per soddisfare le esigenze dei nostri clienti attenti e sensibili a tutte le possibilità di acquisto”. Sweet Years propone anche borse e infradito: il brand forte dell’accordo con Imma Spa – società market leader nel proprio segmento di mercato – lancia sul mercato “easy bags” pensate per il tempo libero e la spiaggia dove righe, paglia e corda sono i must dell’estate 2018; dal sodalizio con Fly srl e Selfy srl, sono nate le infradito colorate e divertenti, accessorio perfetto per completare ogni look dell’estate, qualsiasi sia lo stile e la personalità di chi le indossa.