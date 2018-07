Sweet Years, Bobo Vieri t-shirt ‘Bobo Dance’ limited edition: impazza il tormentone dell’estate

Bobo Vieri, si fa un gran parlare dell’ex calciatore in questi giorni. Non solo per questioni relative alla sua vita privata – la sua fidanzata, ex velina Costanza Caracciolo, presto lo renderà padre di una bambina – ma anche per la lodevole iniziativa Bobo Summer Camp, la rassegna di footvolley a scopo benefico che ha visto la prima tappa proprio in Sicilia, a Marina di Ragusa, e la coppia sull’isola nel week end appena trascorso. Un evento che ha visto la partecipazione di tanti curiosi, turisti e volti noti dello spettacolo e dello sport quali Álvaro Recoba ed Hernan Crespo, il comico Andrea Pucci, Francesca Piccinini, Davide Lippi e Davide Bombardini; l’iniziativa è organizzata dall’ex calciatore e da Stars On Field ed ha riscosso un grande successo. Relax e divertimento

Vieri è arrivato alcuni giorni fa in Sicilia con la compagnia Costanza Caracciolo e, tra relax e divertimento, c’è stato anche il tempo di organizzare la manifestazione che si è conclusa con una cena di beneficenza il cui ricavato è andato all’associazione Heal Onlus. Ma non finisce qui. Il nome di Christian Vieri è anche legato al brand Sweet Years, il cuore più famoso della fashion industry dal 2003 e che festeggia l’estate con una limited edition di t-shirt dedicata alla Bobo Dance, il ballo lanciato da Bobo Vieri sul proprio profilo instagram e che sta spopolando sul web dopo aver superato il milione di like.

Il ballo si annuncia essere il tormentone dell’estate 2018, così Sweet Years ha deciso di festeggiare con una serie di magliette che ripropongono il cuore – l’inconfondibile logo del marchio – e il 32, il numero della maglia del bomber diventato leggenda. Christian Vieri festeggia così i 15 anni del suo marchio creato insieme all’amico e socio Paolo Maldini. La nuova limited edition non è solo un omaggio al successo della ‘Bobo Dance’ ma anche un modo per celebrare un’avventura imprenditoriale in continua crescita. Il brand è nato del 2003, da allora ha raggiunto con le sue famose t-shirt con il cuore l’incredibile traguardo di 3 milioni di persone confermando il proprio successo con un’evoluzione che ha reso negli anni l’azienda un marchio lifestyle a 360 gradi. “Sweet Years è un’esperienza unica nella mia vita. Festeggiare la Bobo Dance con le speciali t-shirt mi è sembrato il giusto modo per celebrare anche il mio marchio dopo 15 anni di attività sempre in positivo”, ha dichiarato Vieri.