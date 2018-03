Sweet Years 2018, il brand italiano festeggia 15 anni di attività e dà vita a un nuovo marchio

Il nuovo brand debutta con una collezione dinamica orientata al fitness, al movimento e al training quotidiano. I capi della collezione hanno uno stile garbato con grafiche minimal e colori dai toni non urlati – rosso, blu, nero, grigio. Realizzati in jersey di cotone e felpa non garzata si contraddistinguono per dettagli funzionali e tecnici. Leggins&top per lei, tuta, short pants e t-shirt per lui per un total look ideale per l’allenamento ma che strizza l’occhio al tempo libero.

“Siamo davvero molto orgogliosi di presentare questo nuovo marchio nel nostro 15esimo anniversario – afferma Fabio Renzetti Direttore Marketing e licenze dell’azienda milanese – Sweet Years Sport Milano non è una seconda linea o una versione più economica del mitico marchio Sweet Years, ma una nuova entità. Osservando il mercato, la domanda per l’actiwear si è diffusa in modo esponenziale. Sembrava una moda passeggera, ma invece il fenomeno non conosce rallentamenti e sta sempre più divenendo un vero e proprio stile di vita per questo abbiamo deciso di dar vita al nuovo brand.”

Sweet Years Sport Milano si inserisce sulla scia di una nuova visione dello sportwear dove non si tratta più solo di vendere outfit ma proporre veri e propri modi di vivere. “La decisione di dare vita a una nuova linea di abbigliamento ben risponde al trend di mercato degli ultimi anni– continua l’amministratore delegato Mauro Russo – L’universo fashion sta investendo molto nell’activewear creando nuove possibilità di crescita. È una fetta di mercato troppo interessante che non volevamo lasciarci sfuggire”

Il lancio di Sweet Years Sport Milano segue il naturale affermarsi del marchio giunto al suo 15esimo anniversario e va ad aggiungere un tassello mancante nel piano di sviluppo dell’azienda milanese che guarda sempre maggiormente ai mercati esteri. Sol Levante in testa.