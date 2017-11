Swarovski e Victoria’s Secret: si celebrano le Nozze di Cristallo (FOTO)

Swarovski dona un tocco di brillante fantasia e glamour al leggendario marchio di lingerie a partire dal 2002 ed è lieta di continuare ad essere il fornitore esclusivo delle decorazioni in cristallo per la sfilata. La maison austriaca s’impegna costantemente a sfidare i confini della creatività per mettere a disposizione di designer e consumatori lo scintillante glamour del cristallo. Swarovski adorna la lingerie, le ali, le calzature e i gioielli delle sfilate di

Victoria’s Secret con i suoi luccicanti cristalli sin dal 2003. Nel 2017, la sfilata brillerà con oltre 1 milione di cristalli Swarovski.

Markus Langes-Swarovski, membro dell’Executive Board di Swarovski, ha così commentato: “Questo Anniversario di Cristallo con Victoria’s Secret è una pietra miliare scintillante. Per il quindicesimo anno consecutivo, ci è stata data l’opportunità di apportare sempre più fantasia, glamour e splendore alla sfilata di Victoria’s Secret.”

Il look Swarovski Per il look Swarovski quest’anno il focus sarà sulla sezione Nomadic Adventure con un abito mozzafiato personalizzato. La modella svedese Elsa Hosk è stata scelta come l’Angelo che indosserà il capolavoro di cristallo.

La sontuosa creazione è un’esplosione di scintillanti tonalità infuocate – rosso, giallo, oro, arancio- disegnata dallo stilista Serkan Cura. Il look è stato impreziosito con oltre 275.000 cristalli Swarovski: le ali pesano 6,5 kg

e sono realizzate con 183 m di nastri di tessuto e pavé di cristalli e l’imbracatura delle ali è e con cristalli e gioielli cuciti a mano. Solo per questo outfit sono stati utilizzati più di 29 effetti, più di quanti ne siano mai stati utilizzati nei look degli anni precedenti.