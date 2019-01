In un futuro distopico, dove il mondo è ricoperto da rifiuti e dominato da robot, Dua Lipa incanta il pubblico nel video del nuovo singolo Swan Song. Ambientato nel ventiseiesimo secolo e diretto da Floria Sigismondi, il video è un omaggio ad Alita, la ragazza cyborg protagonista dell’ultimo film di James Cameron, del quale la canzone è parte della colonna sonora. Nel video Dua Lipa sfoggia un look audace, futuristico, cyberpunk, in perfetta sintonia con l’ambiente che la circonda.

Dua Lipa in Swan Song: latex e catene per un look cyberpunk

Catene, bustini in pelle, accessori dall’aspetto ferroso, guanti e trucco total black. Così Dua Lipa percorre le strade di Iron city in Swan Song, fino ad incontrare Alita e trasformarsi anche lei in cyborg.

«Nel film Alita è letteralmente alla ricerca di sé stessa, la sua storia è una potente allegoria per tutte quelle ragazze che ancora non sono a conoscenza del loro potere – spiega la Sigismondi – Nel video, invece, Alita agisce come un surrogato che conduce Dua Lipa in un viaggio per scoprire che lei è più forte di quanto avesse mai immaginato».

Tutto nel look della cantante racconta la storia di una donna forte, consapevole, che se la sa cavare. Carrè scuro, occhi di gatto e outfit che esprime carattere, in un mondo devastato, dove la sopravvivenza è un privilegio che va guadagnato.

Gli abiti indossati da Dua Lipa nel video vengono dalle ultime collezioni di grandi stilisti come Alexander Wang, Calvin Klein e Paco Rabanne. Il latex, il neoprene e gli accessori metallici sono, invece, firmati da Alan Crocetti e Ugo Cacciatori.

Tutte pazze per il latex: da Dua Lipa a Rita Ora

Dua Lipa non è l’unica celebrity ad essersi lasciata tentare dall’audacia del latex. Infatti, sono tante le star che amano indossare il particolarissimo tessuto, che definisce le forme e rende incredibilmente sexy. Da Miley Cyrus e Lady Gaga che lo indossano sia sul palco che nella vita quotidiana, a Kim Kardashian e Rita Ora che scelgono abiti in latex color carne per mettere in mostra la silhouette prorompente.

Dua Lipa però, grazie in particolare agli accessori firmati Crocetti e Cacciatori, rende il look non solo sexy, ma anche strong, combattivo. L’outfit è, infatti, già tendenza e destinato a influenzare non poco la prossima stagione. Chissà, forse questo outfit così audace, da amazzone del nuovo millennio, sarà presto in voga anche fuori dai set cinematografici.