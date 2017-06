Superyacht Gallery: una mostra dedicata a Yacht di lusso nel cuore di Chelsea

Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia, sarà tra i protagonisti della mostra Superyacht Gallery ospitata dal 1 al 3 giugno all’interno della prestigiosa Saatchi Gallery. Nel cuore di Chelsea, una rassegna dedicata al mondo dei superyacht: una carrellata emozionante per vivere, attraverso fotografie, immagini, installazioni, filmati, quadri e modellini di prestigiose imbarcazioni, l’atmosfera esclusiva a bordo di meravigliose creature del mare.

Gli ospiti potranno assistere a un inedito connubio tra arte e nautica in un contesto che, a differenza dei più tradizionali appuntamenti fieristici, guida lo spettatore attraverso un percorso sofisticato alla scoperta di quello che il “superyacht lifestyle” può offrire. La mostra sarà divisa in 8 aree tematiche: “Business of yachting”, per approfondire le tematiche relative all’industria dei superyacht; “Imagination” si concentra sulle fasi della progettazione e sulla possibilità di realizzare prodotti tailor-made; il terzo spazio espositivo “Craftsmanship” vuole essere un excursus lungo tutto il processo di costruzione di un megayacht fino alla consegna dell’imbarcazione all’armatore; “Innovation”, dedicato a tecnologia e design; “Exploration” per scoprire le più belle mete del mondo a bordo di imbarcazioni di lusso; assaporare il savoir vivre a bordo di un superyacht nella sezione “Lifestyle”; tra i protagonisti della zona “Performance” il modellino del 46 Fast firmato Baglietto.

In questa area i visitatori potranno rendersi conto di come queste imponenti imbarcazioni rappresentino delle straordinarie opere ingegneristiche con eccezionali performance su mare. Inoltre, anche la VIP area sarà allestita con il modello 55m Dislocante di Baglietto: gli ospiti potranno così ammirare un progetto che si caratterizza per le sue linee fortemente anticonformiste, dal design deciso ed elegante. “Un’occasione fuori dagli schemi – commenta Michele Gavino, Chief Executive Officer del Cantiere – per far vivere il brand Baglietto in contesti perfettamente in sintonia con l’esclusività e la filosofia che vogliamo offrire a bordo dei nostri progetti”.