Super Bowl 2017: Tom Brady e Gisele Bündchen tra sport e moda, lo stereotipo che macina milioni

Negli States il Super Bowl è un evento di capitale importanza, paragonabile a quello che succede in Italia durante la finale dei Mondiali o degli Europei di calcio; anche questa edizione si è confermata seguitissima da tutto il Paese e ha confermato il successo della coppia di lusso formata da Tom Brady e Gisele Bündchen. Lui è il classico bellissimo ragazzo che in campo non ha rivali: definito il quarterback migliore mai visto su una campo da gioco. Negli Stati Uniti è lui la star della coppia, talmente noto e osannato da mettere in ombra colei che è stata la modella più pagata del mondo dell’ultimo decennio.

Repubblicano, strenuo sostenitore di Trump, Brady incarna il sogno – sempre più traballante – del ragazzo americano di sani principi che con la buona volontà arriva in cima al mondo e grazie all’incredibile talento per lo sport costituisce la sua fortuna. In realtà il mito si era già sporcato quando è finito nello scandalo Deflategate (palloni sgonfiati apposta per avvantaggiarlo), Brady si è preso 4 giornate di squalifica ma ha finto il nulla. E’ tornato più galvanizzato di prima, con la sua faccia pulita da ragazzone californiano che se sbaglia lo fa solo per ingenuità. Ieri notte ha portato i suoi Patriots al trionfo, al suo fianco – come da perfetto copione anni Ottanta – la moglie bionda e bellissima, in tribuna con i due figli a sostenerlo.

Il campione e Gisele si sono sposati a Santa Monica il 26 febbraio 2009 e incarnano in modello della famiglia perfetta: belli, vincenti e milionari. Entrambi lanciatissimi con le proprie attività, ecco le parole di Brady a caldo dopo la vittoria di ieri, con la bella modella brasiliana scesa in campo a celebrarlo al suo fianco: “Mi sento benedetto per aver trovato un partner che è l’ideale per qualsiasi momento della vita. Ci siamo trovati al momento giusto, ma abbiamo attraversato insieme un sacco di alti e bassi. E questo ha reso il nostro rapporto molto forte“.