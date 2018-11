Summit 2: il nuovo smartwatch di Montblanc

I punti di forza di Montblanc sono l’attenzione per la qualità e il rispetto dell’antica tradizione artigiana. Quest’oggi vogliamo parlarvi della nuova linea di smartwatch di lusso creata da Montblanc: Summit 2. Gli orologi Summit permettono di vivere esperienze quotidiane attraverso il filtro della tecnologia più moderna. Una semplice sessione di jogging al parco, diviene, grazie a questa linea di smartwatch Montblanc, un’esperienza sensoriale amplificata. La possibilità di ascoltare musica e attivare il comando semplicemente con la voce, il sistema di monitoraggio fitness, sono soltanto alcuni degli optional dell’edizione Summit 2.

Questa linea di orologi è super all’avanguardia, compatibile con il sistema iOS e Android, offre un altissimo livello di servizi grazie alla piattaforma Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm, che assicura prestazioni maggiori ed allo stesso tempo minori consumi rispetto alla versione 2100 che utilizzano gran parte degli smartwatch.

Il suo design è unico nel suo stile: dotato di display digitale, è ispirato a una delle prime collezioni del marchio. La cassa dello smartwatch Summit 2 è in titanio e acciaio inossidabile, disponibile in diverse varianti rifinite con una lunetta che rende il design dello smartwatch ancora più raffinato.

Un altro richiamo all’antica tradizione artigiana è il quadrante leggermente bombato in vetro zaffiro che racchiude il display ad altissima risoluzione AMOLED 390×390. L’immancabile corona Montblanc completa il modello Summit rendendolo ulteriormente funzionale e di gran stile.

Il modello Summit 2 può adattarsi ad ogni esigenza; per i più sportivi Montblanc propone un cinturino in caucciù che rende il modello più pratico e comodo. I clienti più eleganti potranno indossare i cinturini in pelle di vitello, simbolo di classe ed eleganza. Ovviamente i cinturini sono interscambiabili così da poter sperimentare entrambe le opzioni.

Le funzioni della collezione Summit 2

Summit 2 è un orologio intelligente, che si sposa alla perfezione con la tecnologia all’avanguardia di smartphone e tablet. Coloro che amano stare al passo con la tecnologia non possono perdersi questa linea di smartwatch esclusivi, che offrono una vastissima gamma di opzioni mai sperimentate prima. La Summit 2 Collection permette di essere sempre connessi grazie alla modalità wi-fi e Bluetooth. L’orologio Summit 2 oltre alla classica funzione di segna tempo, permette di ascoltare musica senza bisogno di essere collegati al proprio smartphone, monitora il sonno e l’attività fisica.

Gli appassionati di sport possono controllare, grazie a sensori di movimento, il loro battito cardiaco e ottenere dati precisi sulle loro prestazioni sportive. Per chi poi non volesse ricaricarlo giornalmente può tranquillamente selezionare la modalità “solo orario” che permette di aumentare le prestazioni della batteria anche fino ad una settimana.

Per gli sportivi c’è Summit 2 Edizione Sport

La tecnologia avanzata di orologi di lusso firmata Montblanc lancia sul mercato un innovativo accessorio, ricco di funzionalità, pratico da indossare e dal design alla moda. Il Summit 2 Edizione Sport è l’ultima generazione di smartwatch in grado di monitorare l’attività fisica, nato dall’incontro tra resistenza e tecnologia avanzata. Con un prezzo di 1095 euro, regalerà prestazioni uniche. Presenta un diametro di 42 mm, in titanio grado 2 e resistente all’acqua fino a 50 mt di profondità. Il cinturino è in caucciù nero, intercambiabile, e il modello si adatta perfettamente sia agli uomini che alle donne più sportive. Il Summit Sport Edition è leggero e comodo da portare, ideato per la massima durata anche in situazioni estreme, adatto a chi pratica quotidianamente fitness e ha bisogno di monitorare la propria attività fisica, senza tralasciare lo stile e l’attenzione per i dettagli.

Tutti i modelli Summit 2 di Montblanc

La Summit Collection offre oltre all’edizione per i più sportivi, una linea di lusso per gli uomini e le donne più eleganti. Diversi sono i modelli Summit 2 di lusso: il Summit 2 in acciaio nero Edizione Milanese, la versione più cara da 1230 euro, il Summit 2 in acciaio pregiato e pelle in diverse colorazioni da 995 euro e la versione in acciaio nero e nylon anch’essa da 995 euro. Per chi volesse poi acquistare più cinturini, i prezzi partono da un minimo di 125 euro per le versioni in nylon o caucciù fino a quelle in maglia milanese da 410 euro.