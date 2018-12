Stroili Oro offerte di lavoro: nuove opportunità per le categorie protette l.68/99

Stroili Oro offre opportunità lavorative per le categorie protette l.68/99. La nota catena di gioiellerie, tra le più importanti del settore in Italia, è alla ricerca di personale da aggiungere nell’organico dei vari punti vendita sparsi nel Belpaese.

Stroili Oro è l’esempio di un brand leader del Made in Italy. Nasce nel 1996 da un’idea innovativa, ossia rendere accessibile il mondo del gioiello a chiunque desideri indossare qualcosa di unico, riuscendo a mantenere intatte le sue caratteristiche di lusso, preziosità e bellezza, investendo sulla ricerca e il design. Stroili è un progetto, che si sviluppa in un network di negozi retail di proprietà e che mira a costruire un rapporto diretto con il cliente. Negli anni, la garanzia qualità-prezzo unito all’altissimo design è diventata la firma di Stroili, riconoscibile in un concept inedito e originale. Le sue creazioni hanno una marcata identità creativa sempre al passo con i tempi, senza mai tralasciare il DNA artigianale. Grazie a questa vincente filosofia, oggi Stroili è riconosciuto come il primo marchio che ha aperto le porte, avvicinando il consumatore ad una nuova realtà del gioiello democratico. Diciamo che il brand ha rivoluzionato il concetto di joaillerie. Oggi Stroili conta oltre 380 punti vendita a gestione diretta e più di 1.000 rivenditori autorizzati sul territorio nazionale. Senza contare la presenza del marchio Made in Italy all’estero.

Vediamo ora quali sono le opportunità di lavoro per gli iscritti alle categorie protette l.68/99. Ecco le posizioni aperte:

Sales Assistant Vicenza e Provincia – Riservato iscritti L.68/99

Sales Assistant Romagnano Sesia (NO)- Riservato iscritti L.68/99

Addetta/O Alle Vendite Mestre

Impiegato/a Ufficio Amministrazione

Addetti Vendita Villasanta – Riservato iscritti L.68/99

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna figura professionale ricercata non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Stroili, alla sezione “Lavora con Noi”. Qui è possibile candidarsi compilando l’apposito form e caricare il proprio curriculum vitae. Stroili Oro è costantemente alla ricerca di personale pertanto vi suggeriamo di monitorare la pagina.