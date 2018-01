Store La Rinascente a Torino: ristrutturazione in corso, ecco come cambia (FOTO)

Nuovo design, nuovi spazi, nuovi brand. Il 2018 si annuncia all’insegna del cambiamento per lo store Rinascente di Torino, impegnato in un processo di ristrutturazione globale che prevede un forte upgrade dell’offerta commerciale, grazie all’introduzione di nuovi brand appartenenti al settore del lusso, oltre al completo remake della facciata, dei piani e delle scale mobili. Lo store, ubicato in via Lagrange, nel cuore della città, passerà così da 3 a 6 piani, da 4.300 mq a più di 7.500 mq; sarà un palazzo tutto nuovo con il meglio di moda, bellezza, design e gourmet, destinato a diventare un punto di riferimento in città per lo shopping e l’entertainment, sia per i residenti che per i turisti, grazie anche alla presenza di un esclusivo caffè, di un food market e di un concept di palestra tutto nuovo.

Come per tutti i progetti Rinascente, anche la ristrutturazione dello store di Torino è firmata da talenti dell’architettura e del design. Primo fra tutti Gianmatteo Romegialli, che ha dato l’impronta al progetto e si occuperà della facciata e del piano terra, Paolo Lucchetta disegnerà il 1° e il 2° piano, Fabio Fantolino il 3° e il – 1, David Lopez & Fanny Bauer Grung il 4° piano. I lavori inizieranno a gennaio 2018 con il piano -1 e coinvolgeranno progressivamente tutti gli altri piani, per terminare completamente a settembre 2019. L’investimento complessivo è di 61 milioni di euro, di cui 33,5 milioni per l’acquisto dell’immobile e 19,1 milioni di ristrutturazione, di cui 1 milione al Comune di Torino per oneri relativi alla monetizzazione dei parcheggi, alle compensazioni ambientali e oneri di urbanizzazione. A questi si aggiungono i circa 8 milioni di euro che i brand partner impiegheranno per i loro spazi all’interno dello store.

Un progetto di rinnovamento di grande impatto, che dialoga perfettamente con l’eccellenza architettonica e culturale del territorio che lo ospita, sempre più orientata al turismo. In questo modo Rinascente vuole fornire risposte concrete a nuovi bisogni, rimanendo coerente con la sua vocazione che è da sempre “per la città, con la città, nella città”. Si tratta di un investimento considerevole, sia sotto il profilo economico sia dal punto di vista del recupero urbanistico, contribuendo a dare smalto a un luogo di notevole bellezza del centro città. In un contesto apprezzato da torinesi e turisti, per tradizione e vocazione cuore pulsante dello shopping e a poca distanza dai musei, il restyling del complesso della Rinascente rafforza la fiducia nei confronti del commercio e aggiunge valore all’area pedonale.