Stipendio fashion – blogger, quanto si guadagna con Instagram? Il dato è clamoroso

Nel tentativo di meglio inquadrare la situazione, la giornalista Rachel Thompson ha scritto un pezzo per il magazine Mashable in cui racconta ciò che ha scoperto sugli stipendi di queste ragazze. È saltato fuori che un solo post su Instagram può far guadagnare alle più famose anche 20mila euro. Sally Singer (creative digital director di Vogue) e Alessandra Codinha (fashion news editor di vogue.com) hanno stigmatizzato il comportamento delle fashion blogger. In particolare i continui cambi d’abito, il costante mettersi in posa, scattare foto, postarle sui social e poi commentare le reazioni dei follower. Più che celebrare lo stile erano un monumento alla vanità, hanno ironizzato Singer e Codinha. Ma il punto è che qui non si tratta di vanità, perché la presenza social ha un preciso tornaconto economico.

Quanto valgono le influencer?

Rachel Thompson ha provato a quantificare il tornaconto economico rivolgendosi ad alcune agenzie che gestiscono i contatti tra i brand e le influencer. Come facilmente prevedibile i compensi variano enormemente, perché bisogna tenere conto del numero di follower, della credibilità presso di loro, del tipo di pubblico raggiunto e della capacità di interagire con esso. La forbice è gigantesca, perché ad esempio si parla di cifre che possono passare da 100 a 10mila euro per un post creato in collaborazione con un brand. Quest’ultimo è un dettaglio importante: i post pagati sono solo quelli concordati, gli altri servono per mantenere vivo il proprio status di influencer.

Stipendio fashion-blogger, il guadagno da Instagram

Se una fashion blogger supera 1 milione di follower su Instagram, allora può aspettarsi di essere pagata almeno 5mila euro per ogni singolo post concordato con un brand. Ma le cifre possono salire fino a 18-21mila euro nel caso di autentiche celebrità: qui conta molto essere dei personaggi noti anche al di fuori del mondo della moda, magari per merito di alcuni passaggi televisivi, oppure di una storia d’amore cara al gossip (possiamo dedurre che il cachet di Chiara Ferragni, che ha 6,9 milioni di follower su Instagram, aumenterà grazie alla chiacchieratissima relazione con Fedez).