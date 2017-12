Stewart Oslo collezione inverno 2018: il piumino per uomo in vera pelle italiana (FOTO)

Si chiama Oslo ed è una nuova proposta di Stewart, marchio storico di pelletteria fiorentina che produce tutto in Italia fin dal 1975 utilizzando solo i pellami più pregiati. Oslo è un giubbotto in pelle creato da Stewart nella versione da uomo e in quella da donna, lunghezza 3/4, leggerissimo e morbidissimo realizzato solo con pelli selezionate per qualità eccellente e soprattutto è un piumino “non piumino”.

La particolare ingegnerizzazione delle fodere e dei materiali fa si che le piume non assorbano aria, non si gonfino, non diano l’effetto classico del piumino ma avvolgano il corpo mantenendo linee dritte e pulite. Questa caratteristica unica ha permesso a Stewart di andare oltre i modelli del piumino classico e ideare capi lunghi che non disperdono il calore del corpo e donano un’incredibile sensazione di comfort.

La vestibilità ottimale rende questo giubbotto adatto alla vita di tutti i giorni e portabile in ogni occasione.

Oslo sarà disponibile in diversi colori e finiture. Con Oslo Stewart incrementa la gamma dei suoi giubbotti di punta riconfermandosi un brand innovativo che unisce tradizione e ricerca e si pone sul mercato con proposte all’avanguardia.