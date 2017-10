Stewart collezione uomo 2017/2018: le proposte del brand fiorentino per la nuova stagione (FOTO)

Stewart si incentra su parole chiavi come: comfort, fodere di pregio, pellami dalla qualità eccellente, leggerezza e vestibilità. Così si presentano i capi della collezione AI 2017/2018 che Stewart, marchio storico di pelletteria fiorentina, propone attualmente nei migliori punti vendita. Una serie di giubbotti unici, studiati nei minimi dettagli, resi super soft da trattamenti d’avanguardia e da imbottiture in vera piuma d’oca.

Stewart continua la sua ricerca di massima vestibilità e performance d’eccezione e unisce all’innovazione del “water repellent” l’esclusività di fodere interne sempre più tecnologiche. Tra le novità di quest’anno sia per la linea di piumini in pelle Nuvola che per i capi delle altre collezioni, troviamo le fodere in puro cachemire spigato che assorbono il calore del corpo e lo rilasciano lentamente così da garantirne la termoregolazione.

Ispirazione classica e vestibilità: i giubbotti Stewart sono adatti ad ogni occasione si indossano come guanti accompagnando i movimenti senza intralciare. Perfetti in qualsiasi momento della giornata e con tutte le condizioni atmosferiche, non si rovinano neanche sotto la pioggia battente e con le temperature più rigide.