Steve McCurry: al Forte di Bard con “Mountain Men”

Forte di Bard, Steve McCurry Studio e Sudest57 portano al Forte di Bard l’esclusiva mostra “Steve McCurry. Mountain Men”, un inedito progetto espositivo firmato da uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea internazionale e che affronta i temi della vita nelle zone montane e della complessa interazione tra uomo e terre di montagna.

La mostra “Steve McCurry. Mountain Men” aprirà al pubblico il 28 maggio e proseguirà sino al 26 novembre 2017. Allestita al Forte di Bard – in Valle d’Aosta – l’esposizione proporrà una selezione di paesaggi, ritratti e scene di vita quotidiana. In particolare, la mostra porrà l’attenzione sulla quotidianità montana e metterà in evidenza il continuo e necessario processo di adattamento delle popolazioni al territorio montano che influenza ogni aspetto dello stile di vita delle persone.

Il percorso espositivo della mostra “Steve McCurry. Mountain Men” proporrà quindi ai visitatori una selezione di 77 immagini scattate da Steve McCurry nel corso dei suoi innumerevoli viaggi: dall’Afghanistan all’India, dal Brasile all’Etiopia, dalle Filippine al Marocco. L’esposizione sarà visitabile con i seguenti orari:

Martedì- venerdì 10.00-18.00;

Sabato, domenica e festivi 10.00-19.00;

Lunedì chiuso;

Aperta tutti i giorni dal 31 luglio al 3 settembre.

Credit: Forte di Bard/Facebook